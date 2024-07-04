سياسية

انعقاد ورشة عمل حرائق النخيل بمحلية مروي بالولاية الشمالية

2024/07/04
حريق رئيسي
شهدت قاعة محلية مروي انعقاد فعاليات الورشة التفاعلية لحرائق النخيل بالولاية الشمالية بمشاركة معهد مروي التكنولوجي وقوات الدفاع المدني بالمحلية وادارة الزراعة و لجنة الحد من حرائق النخيل وممثلي مزراعي محلية مروي والتي تأتي برعاية الأستاذ حسن حسين المدير التنفيذي بالانابة لمحلية مروي بحضور العميد شرطة عماد الدين هاشم مدير شرطة محلية مروي وقيادات الاجهزة الامنية والشرطية ومدير كلية الزراعة والجهات ذات الصلة بالشأن الزراعي
مدير الدفاع المدني بالمحلية اوضح في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أن ظاهرة حرائق النخيل تعود الي إشعال النار بغرض النظافة و دون مراعاة لوضع الاحتياطات اللازمة بجانب العوامل الطبيعية و اهمال النظافة الدورية.
يذكر أن الورشة استعرضت عدد ثلاث أوراق عمل أشارت الي الدوافع والأسباب والاثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتعلقة بحرائق النخيل فيما امنت توصيات الورشة الي ضرورة الاهتمام بثقافة وقيم الأمان والسلامة الحقلية.
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المكتب الصحفي للشرطة

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