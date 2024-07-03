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والي الخرطوم ينعي الكابتن عطا ابو القاسم لاعب المريخ والفريق القومي
ينعي والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة النجم الرياضي الكابتن عطا أبو القاسم لاعب نادي المريخ والفريق القومي الذي وافته المنية أمس الأول بالقاهرة.
التعازي موصلة لأسرة الفقيد وللوسط الرياضي الذي كان فيه رمزا للخلق القويم وطيب المعشر ، كما يحظي الراحل بتقدير كبير في الميادين الرياضية ووسط وزملاءه الرياضيين.
وحمل اسم المريخ والفريق القومي في المنافسات القارية والدولية. تقبله الله القبول الحسن وادخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
سونا
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