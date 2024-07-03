والي الخرطوم ينعي الكابتن عطا ابو القاسم لاعب المريخ والفريق القومي

ينعي والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة النجم الرياضي الكابتن عطا أبو القاسم لاعب نادي المريخ والفريق القومي الذي وافته المنية أمس الأول بالقاهرة.

التعازي موصلة لأسرة الفقيد وللوسط الرياضي الذي كان فيه رمزا للخلق القويم وطيب المعشر ، كما يحظي الراحل بتقدير كبير في الميادين الرياضية ووسط وزملاءه الرياضيين.