البرهان يهنئ رئيس موريتانيا بمناسبة إعادة انتخابه

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، متمنياً له التوفيق وللعلاقات بين البلدين دوام التطور والنماء.

وقال البرهان في برقيته: “بالنيابة عن حكومة وشعب السودان، أود أن أتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة انتخابكم وتعيينكم رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية.”