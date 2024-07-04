سياسية
البرهان يهنئ رئيس موريتانيا بمناسبة إعادة انتخابه
بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، متمنياً له التوفيق وللعلاقات بين البلدين دوام التطور والنماء.
وقال البرهان في برقيته: “بالنيابة عن حكومة وشعب السودان، أود أن أتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة انتخابكم وتعيينكم رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية.”
وأعرب البرهان عن تمنياته لفخامة رئيس موريتانيا بالنجاح والإزدهار في فترة رئاسته الثانية . وقال البرهان ” نتطلع إلى العمل معكم ومواصلة تقوية وتعزيز التعاون المشترك على جميع المستويات، والبناء على العلاقات الازلية بين البلدين”.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة