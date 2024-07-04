ديانا حداد تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بـ«الناس الحلوة»

تصدرت الفنانة ديانا حداد تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح أغنيتها الجديدة “الناس الحلوة” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” ومنصات التواصل الاجتماعي.

اختارت ديانا طرح هذه الأغنية التي كتبها محمود فاروق ولحنها مدين لتعبر عن أجواء الصيف والفرح والسهر. وأعربت ديانا حداد عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية على الأغنية وتصدرها للتريند، وقالت: “منذ طرح الأغنية وأنا أتلقى إشادات من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وسعدت لاستخدامهم الأغنية كوميكس على فيديوهات السوشيال ميديا.”

الأغنية تجاوزت 150 ألف مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها.

ومن المنتظر أن تسعد ديانا حداد جمهورها خلال الفترة القادمة بمجموعة من الأغاني السينجل خلال موسم الصيف، لترافق اغانيها كل محبيها، وتخفف عنهم حرارة الصيف.

بوابة الأهرام