للمرة الثانية.. أحمد سعد وشقيقه يطرحان أغنية جديدة بعنوان “آه ولا لأ”

طرح المطرب أحمد سعد وشقيقه الفنان عمرو سعد أغنية جديدة بعنوان آه ولا لأ، وذلك وفقًا لما أعلنه الفنان أحمد سعد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشر أحمد سعد بوستر أغنية آه ولا لأ، وعلق عليها قائلا: “استنوا أغنية اه ولا لأ أحمد حلمي وعمرو سعد وأحمد سعد من الحلقة الأولى لبرنامج بيت السعد الساعة 11 مساءً على يوتيوب”.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية احنا الأوائل التي تعد التعاون السابع بين الفنان أحمد سعد والموزع الموسيقي إيهاب كولبيكس، والتي تم طرحها يوم الأربعاء الماضي عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وهي الأغنية الدعائية لبرنامج بيت السعد الذي يقدمه أحمد مع شقيقه الفنان عمرو سعد.

بوابة الأهرام