تركي آل الشيخ يلتقي أحمد حلمي وكريم عبد العزيز وهشام نزيه استعدادًا لمشروع جديد

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مشروع فني جديد.

وكتب آل الشيخ على فيسبوك: “لقاء مع المخرج الكبير غاي ريتشي والنجوم الكبار كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي، والمخرج الكبير مروان حامد، والموزع المبدع المايسترو هشام نزيه، والمنتج الأخ أحمد بدوي. مفاجآت كبيرة في الطريق.”

بوابة الأهرام