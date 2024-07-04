ثقافة وفنون
بإطلالة صباحية من داخل سيارتها.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري
شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بفيديو جديد، وذلك في أحدث ظهور لها عبر خاصية “أستوري” على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.
ظهرت ياسمين في الفيديو بإطلالة صباحية متميزة، حيث كانت تجلس داخل سيارتها الفارهة، مرتدية قميصًا باللون اللبني. من الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج الهادئ الذي زاد من جمالها وتألقها.
بوابة الأهرام
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