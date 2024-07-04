سياسية
الفريق أول كباشي يلتقي المبعوث الياباني للقرن الافريقي
ثمّن عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، دعم اليابان ومساندتها للشعب السوداني، خاصة في المجالات الإنسانية وإعادة البناء والإعمار.
وأشاد سيادته خلال لقائه في مكتبه يوم الأربعاء مبعوث اليابان إلى القرن الأفريقي، شينسكي شيميزو، بالعلاقات السودانية اليابانية، مؤكداً استعداد السودان لدعمها وتطويرها في كافة المجالات. كما أشار إلى أن زيارة المبعوث الياباني في هذا التوقيت تُعد دعماً للسودان حكومةً وشعباً.
من جانبه أكد المبعوث الياباني حرص اليابان على تطوير العلاقات الثنائية بين السودان واليابان واستعدادها لتقديم كافة المساعدات للسودان في فترة الحرب، معربا عن أمله في أن يتحقق السلام في السودان في القريب العاجل.
سونا
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