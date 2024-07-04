الطوارئ العليا بولاية الخرطوم تقر موجهات لتفعيل التعاونيات وتأمين الكهرباء

ناقشت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم في اجتماعها أمس برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات.

خصصت اللجنة جزءًا كبيرًا من مداولاتها لإيجاد وسائل تساعد المواطنين في الحصول على السلع الغذائية بأسعار المنتج، وذلك من خلال النظر في توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة الاتحادات والجمعيات التعاونية كآلية رئيسية لتوفير السلع، وطالب الاجتماع باتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الجانب.

كما وجه الاجتماع بالاستمرار في برنامج تأهيل وتجهيز آبار مياه الشرب وتأمين مصادر المياه كاحتياطي لمواجهة أي طوارئ، مع مواصلة معالجة خطوط المياه في منطقة أمدرمان القديمة التي تأثرت بآليات الميليشيا المتمردة وأثرت على وصول المياه لبعض الأحياء رغم توفرها من المصدر.

وأكدت إدارة الكهرباء تأمين التيار الكهربائي بخطوط ساخنة لكافة محطات ومصادر المياه. شهد الأسبوع الماضي استقرارًا كبيرًا في الإمداد الكهربائي للقطاعات السكنية والخدمية. كما شرعت إدارة الكهرباء في تنفيذ برنامج إزالة الجبايات والمخالفات وتشوهات الشبكة، وناشدت المواطنين بالمساعدة في إزالتها للحفاظ على مكونات الشبكة واستقرار التيار الكهربائي.