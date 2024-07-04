حراك واسع ببحري شمال لتوفير الخدمات للمواطنين

تشهد منطقة بحري شمال نشاطًا مكثفًا يتزامن مع سيطرة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين على الوضع في المنطقة ودحر المليشيات المتمردة. تتركز الاهتمامات الحالية على بسط الخدمات ودعم استقرار المواطنين.

وفي منطقة أم القرى شمال وجنوب، بدأت حملة لإصحاح البيئة. تحدث العميد ركن محمد رحمة الله عبدالجبار، قائد متحرك الشهيد ياسر فضل الله، عن حل مشكلة المياه في المنطقة بتوفير الطاقة الشمسية وتسهيل وصولها. كما أشار إلى الاهتمام بمعاش الناس وضبط الأسواق، وحث التجار على عدم الجشع والمغالاة في الأسعار.

وأشاد العميد بصمود المواطنين ودعمهم للقوات المسلحة، مؤكداً أن المؤامرة كبيرة على الوطن، ومبشرًا بأن النصر قريب.