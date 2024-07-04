سياسية
مجلس الوزراء: الأحد عطلة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني بأن يوم الأحد الموافق ٧ يوليو ٢٠٢٤م، الموافق غرة شهر محرم للعام ١٤٤٦هـ سيكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة العام الهجري الجديد.
وتقدمت الأمانة العامة المجلس الوزراء بهذه المناسبة المباركة بالتهنئة للمسلمين في كل مكان داعية الله تعالى أن يعيدها وبلادنا والأمة الإسلامية قاطبة تنعم بالأمن والسلام والاستقرار.
سونا
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