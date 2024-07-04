مجلس الوزراء: الأحد عطلة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني بأن يوم الأحد الموافق ٧ يوليو ٢٠٢٤م، الموافق غرة شهر محرم للعام ١٤٤٦هـ سيكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة العام الهجري الجديد.