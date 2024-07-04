نصائح للتصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول.. اتبعها للوصول إلى الاحتراف

في عصر التكنولوجيا أصبحت كاميرات الهواتف قادرة على التقاط صور ذات جودة عالية تضاهي الكاميرات الاحترافية، لذلك إليك نصائح للتصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول.

في عصرنا الحديث أصبح الهاتف المحمول أداة لا غنى عنها للتصوير الفوتوغرافي فمع التطورات التكنولوجية المتسارعة أصبحت كاميرات الهواتف قادرة على التقاط أجمل الصور ذات المستوى العالي من الجودة والاحترافية، ومع ذلك هناك بعض النصائح والحيل التي يجب أن يتبعها المصور المبتدئ لتحقيق أفضل النتائج.

وفي هذا التقرير نقدم أهم نصائح للتصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول وأفضل التقنيات والتطبيقات التي تُساعدك على ذلك.

نصائح لتصوير احترافي بالهاتف

التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهاتف المحمول يتطلب مراعاة بعض النصائح لتحقيق نتائج احترافية، فيجب عليك اتباع بعض النصائح التالية:

استخدم وضع التصوير المهني: معظم هواتف الأندرويد والآيفون لها وضع تصوير احترافي فقم بضبط الإعدادات يدويًا مثل سرعة الغالق والفتحة والحساسية.

استخدم الكاميرا الخلفية: عادةً ما تكون الكاميرا الخلفية أفضل من الكاميرا الأمامية فتحقق عند الشراء من جودة الكاميرا الخلفية.

استخدم الأضواء الخارجية: استخدم مصادر إضاءة خارجية كالفلاش أو الإضاءة الطبيعية وتجنب الاعتماد على الإضاءة الداخلية للهاتف.

تجنب الظلمة الشديدة: غالبًا ما تكون التصوير في الظلام سيئة جدًا وإذا كانت الصورة واضحة عادةً ما تعاني من مشكلات فتجنب التصوير الليلي بالهاتف.

استخدام التقنيات الحديثة: بعد التقاط الصور استخدم التقنيات الحديثة مثل RAW فهي تُساعد على توفير صيغة المزيد من البيانات لتحرير الصور وتركيب الصور بالهاتف مع بعض برامج التحرير المحترفة مثل Lightroom وPhotoshop.

جرب الزوايا المبتكرة: قم بالتقاط الصور من زوايا مختلفة كالأعلى والأسفل، فهذا سوف يعطي منظورًا مميزًا للصورة.

تجنب الضوء الوحيد المباشر: عند الاعتماد على أضواء عادية أو مخصصة عند التصوير في الداخل فالأفضل هو أن تستخدم مصادر ضوء غير مباشرة.

ركز على التفاصيل: تحرك قريبًا من الهدف للتركيز على التفاصيل الصغيرة واستخدم الماكرو أو الزووم للتقريب على العناصر الهامة.

احرص على ثبات الهاتف: قم باستخدام حامل الهاتف أو ضع الهاتف على سطح مستقر واستخدم وضع التصوير البطيء للحد من آثار الاهتزاز.

كيفية التقاط صور مميزة بالهاتف المحمول

يمكن للمصورين المبتدئين التقاط صور مميزة باستخدام هواتفهم المحمولة من خلال التركيز على عناصر التكوين البصري كالإطار والتوازن والتناسق والإضاءة، وإليك كيفية التقاط صور مميزة بالهاتف المحمول وفقًا لموقع “medium” كما يلي:

نظف عدساتك

عندما تريد التقاط صور احترافية باستخدام هاتفك الذكي، فإن أحد الجوانب الهامة التي يجب وضعها في الاعتبار هو الحفاظ على نظافة العدسة، حيث من السهل تراكم الغبار والبقع على العدسة بسبب تنقلنا من مكان لمكان مما قد يؤثر سلبًا على الصور وجودتها.

احصل على الضوء المناسب

من الأمور الهامة أن تحصل على الإضاءة المناسبة عند التقاط الصور بهاتفك الذكي، وغالبًا ما تكون الإضاءة الطبيعية هي الأفضل لأنها ستوفر لك مصدر ضوء أكثر تناسقًا.

استخدم قاعدة الأثلاث

وهي من المبادئ الأساسية في التصوير الفوتوغرافي حيث يُمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تكوين صورك الملتقطة بهاتفك الذكي.

وتتضمن قاعدة الأثلاث تقسيم صورتك إلى أثلاث أفقيًا ورأسيًا مما ينتج عنه تسعة أجزاء متساوية والفكرة هي وضع العناصر المهمة في صورتك على طول هذه الخطوط أو عند تقاطعاتها مما يخلق صورة مميزة وأكثر توازنًا وجاذبية بصريًا.

ضبط التعرض

ضبط التعرض هو أحد أهم جوانب الصورة الرائعة وواحدة من أهم نصائح للتصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول، ويُشير التعرض الضوئي إلى كمية الضوء الذي يدخل الكاميرا وتضرب المستشعر، وإذا تم الحصول على التعرض الضوئي الصحيح يُعد فرقًا كبيرًا في جودة صورك.

التقاط في زوايا مختلفة

عند التصوير يجب عليك أن تلتقط الصور من زوايا مختلفة حيث يمكن أن تضيف عمقًا واهتمامًا إلى تكوينك.

ومن أحد الزوايا المختلفة هي التصوير من ارتفاع منخفض أو من نقطة مراقبة أعلى.

استخدم تصوير HDR بالهاتف

قم باستخدام High Dynamic Range أو HDR وهي ميزة متوفرة في معظم كاميرات الهواتف الذكية والتي يُمكنها مساعدتك فى التقاط المزيد من التفاصيل والألوان في المشاهد ذات التباين العالي وتعمل هذه الميزة على التقاط عدة لقطات لنفس المشهد بمستويات تعرض مختلفة ثم دمجها في صورة واحدة.

تعديل صورك

إذا كنت تريد التقاط صور مميزة واحترافية اتبع الخطوة الأولى نحو إنشاء صورة ذات مظهر احترافي، كما أن تحرير صورك يُمكن أن يرفع مستوى التصوير الفوتوغرافي باستخدام هاتفك الذكي إلى المستوى التالي.

وتأتي معظم هواتف الأندرويد والآيفون مزودة بأدوات تحرير مدمجة ولكن هناك أيضًا مجموعة كبيرة ومُتنوعة من تطبيقات الطرف الثالث المتاحة التي توفر ميزة أكثر تقدمًا.

استخدم وضع الانفجار

يُعد وضع التصوير المتتابع ميزة مفيدة في كاميرا هاتفك الذكي حيث تنتج هذه الميزة التقاط سلسلة من الصور في تتابع سريع بضغطة واحدة على زر الغالق، ويُمكن أن يكون هذا مفيدًا عند محاولة التقاط الأجسام السريعة.

التدريب المستمر

يتطلب التقاط صور مميزة باستخدام الهاتف المحمول التدريب باستمرار فكلما استخدمت كاميرا هاتفك أكثر أصبحت أكثر قدرة على فهم الإعدادات والزوايا والإضاءة التي تناسب لقطاتك بشكل أفضل.

أفضل تقنيات التصوير بالهاتف

يتطلب التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهاتف المحمول إتقان بعض التقنيات الأساسية لتحقيق نتائج مبهرة،ومن هذه التقنيات ما يلي:

تصوير HDR بالهاتف: قد يحتوي الهاتف الذكي على تقنية مثل HDR وهذه التقنية مفيدة للتصوير بالبانوراما بالهاتف والتعرف على الوجوه لتحسين جودة الصور وإضافة لمسات إبداعية إلى إبداعاتك.

تقنية التحكم في التعريض الضوئي: من خلال الهاتف يُمكنك ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة يدويًا وهذا يسمح بالتحكم في كمية الضوء المسجلة.

تقنية الأوضاع البطيئة للغالق: استخدم سرعات غالق بطيئة لالتقاط الحركة مع تثبيت الهاتف على حامل ثلاثي القوائم.

تقنية التقاط صور RAW: قم باستخدام برامج تحرير RAW مثل Lightroom لتنسيق والاحتفاظ بمزيد من البيانات للتحرير.

التحكم في العمق البؤري: استخدم وضع الرؤية المنفصلة للتحكم في العمق البؤري وهذا يسمح بتركيز الانتباه على جزء معين من الصورة.

تقنية متسلسل الصور: استخدم تقنية تسلسل الصور للحصول على أفضل لقطة وهذا مفيد للتصوير السريع أو الحركة.

تقنية تصوير تايم لابس بالهاتف: هي تقنية تصوير تسمح بإنشاء مقاطع فيديو تظهر تغير أو تطور ما على مر الزمن بصورة سريعة، مقارنةً بالواقع، وذلك عن طريق التقاط صور ثابتة متتالية على فترات زمنية محددة ثم تقوم بتجميعها معًا في فيديو وهي مفيدة أيضًا للتصوير بالفيديو بالهاتف.

تطبيقات التصوير الفوتوغرافي للهاتف

هناك العديد من التطبيقات المتخصصة في مجال التصوير الفوتوغرافي والمتوفرة على هواتف الأندرويد والآيفون وتوفر هذه التطبيقات مجموعة من الأدوات والميزات المتقدمة لتحرير الصور وتحسين جودتها، ومنها ما يلي:

تطبيق Camera+

يمنحك تطبيق Camera+ مزيد من التحكم وسهولة الاستخدام ويُمكنك الاختيار من بين ملف Jpeg وملف RAW وملف Tiff وملف HEIF الجديد ويُمكنك أيضًا التصوير في الوضع اليدوي أو في وضع الغالق أو وضع أولوية ISO، التطبيق متاح لهواتف الأيفون والأندرويد ويبلغ سعرها 2.99 دولار.

تطبيق ProCamera

هو تطبيق كاميرا متقدم يشمل العديد من الإمكانيات حيث يُمنحك قدرًا أكبر من الحرية مقارنةً بتطبيق الكاميرا الافتراضي، التطبيق متوفرة لهواتف الآيفون ويبلغ سعره 4.99 دولار.

تطبيق كاميرا FV-5

يعمل التطبيق الذي يُعد واحدًا من أفضل تطبيقات التصوير الفوتوغرافي للهاتف على المرشحات بشكل أفضل إذا قمت بتطبيق مرشح أولاً لأن هذا هو ما يقوم به التطبيق بشكل أفضل وبعد ذلك يُمكنك إجراء بعض التعديلات لتحسين الصورة بشكل أكبر.

العين الاخبارية