شهود عيان من قرية عبد الجليل يتحدثون عن انتهاكات مليشيا الدعم السريع: تم إنتهاك حرمة المسجد حيث دخلوه بأحذيتهم وألقوا بالمصاحف على الأرض وكانوا يرددون (نحن كفار، نحن كفار)

ذكر شهود عيان من قرية عبد الجليل بمحلية الحصاحيصا التابعة لولاية الجزيرة، إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو عند الساعة الثامنة صباحاً أقتحمت قوة من الدعم السريع القرية بغرض السرقة والنهب وقد عاثت فيها تنكيلاً وازلالاً وضرباً للأهالي وكان افراد القوة يطلبون النار في الهواء وهم يرددون: “انت أبلدة، انت مستنفر، عندكم ابلدة هنا في حلتكم، ولقينا كاكي ابلدة هنا، والليلة حنصفيك، وأقعد تحت وأتشهد”.

وقال مؤتمر الجزيرة، انه تم نهب عدد كبير من الماشية وكسر جميع المتاجر والطبالي وأقتحموا المنازل وسرقوها وأحدثوا فوضى كبيرة فيها وحطموا بعض الأثاثات وأجبروا الشباب على نقل المنهوبات (عتالة) بالقوة ولم يغادروا القرية إلا عند الساعة الخامسة مساءً.

وفي اليوم التالي تكرر ما حدث بالأمس ولكن هذه المرة كان هنالك مرتزقة جنوبيون بصحبة المليشيا وتم ضرب الناس بالسياط وربطهم بالحبال واقتحام المنازل مجدداً بحثاً عن المال والذهب والهواتف، وتم إنتهاك لحرمة المسجد حيث دخلوه بأحذيتهم وألقوا بالمصاحف على الأرض وصعدوا على مئذنته وسرقوا مكرفوناته وألواح الطاقة الشمسية وكانوا يرددون “نحن كفار، نحن كفار”.

وفي اليومين الثالث والرابع تكرر ما حدث في اليومين السابقين مع ملاحظة زيادة في عدد القوة المقتحمة حيث قاموا بسرقة كل المحاصيل وحتى الملابس والدجاج كما قاموا أيضاً بتخريب طواحين الذرة.

ويضيف شهود العين: “بعد مغادرتهم تأكد لنا أنهم وفي طريق خروجهم قاموا بإغتصاب فتاة في إحدى الكنابي المجاورة. الان وبعد هذه الهجمات المتتالية غادركل سكان القرية منازلهم وتركوها خاوية وكأنها مدينة أشباح لا يسمع فيها سوى صوت الكلاب”.

صحيفة السوداني