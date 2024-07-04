روسية تفقد جواز سفرها فتكتشف أنها متزوجة من مصري

تعرّضت شابة روسية لصدمة، حين اكتشفت أنها متزوجة دون علمها من مصري منذ عام 2022، فقررت اللجوء إلى القضاء الروسي لإبطال الزواج.

واكتشفت الأم الروسية، التي لم يكشف عن اسمها، أنها «متزوجة على الورق»، حين تقدمت بطلب إصدار شهادة ميلاد لمولودها الأول.

وكانت قد أضاعت جواز سفرها قبل 3 أعوام، ولم تبلّغ السلطات أو تصدر بدل فاقد، بسبب عدم رغبتها في السفر، حسب وثائق القضية، التي اطلع عليها موقع «أوديتي سنترال» للغرائب. وأصيبت الروسية بصدمة حياتها، حين اكتشفت أن جواز سفرها الضائع استخدمه شاب مصري، أدرج اسمه في خانة «الزوج» في السجل الأسري الروسي. وسارعت إلى دائرة الأحوال الشخصية لإبطال الزواج «المفبرك»، وتم تحويل ملفها إلى القضاء.

البيان