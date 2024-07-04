جبريل ينفي وجود مجاعة ويلتقي بالمبعوث الياباني للقرن الإفريقي

قال إعلام وزارة المالية بأن الوزير د. جبريل إبراهيم التقى بالمبعوث الياباني للقرن الإفريقي شينسوكي شيميزو ووفده المرافق.

– الوزير نفى وجود مجاعة في البلاد وأكد وجود إنتاج غذائي كافٍ، وأن المشكلة تكمن في التوزيع.

– جبريل أكد أن السودان يحتاج فقط لمدخلات الإنتاج لإنتاج غذائه دون الحاجة للمساعدات الغذائية من الخارج