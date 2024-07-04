سياسية

جبريل ينفي وجود مجاعة ويلتقي بالمبعوث الياباني للقرن الإفريقي

2024/07/04
جبريل ابراهيم
جبريل ابراهيم
قال إعلام وزارة المالية بأن الوزير د. جبريل إبراهيم التقى بالمبعوث الياباني للقرن الإفريقي شينسوكي شيميزو ووفده المرافق.
– الوزير نفى وجود مجاعة في البلاد وأكد وجود إنتاج غذائي كافٍ، وأن المشكلة تكمن في التوزيع.
– جبريل أكد أن السودان يحتاج فقط لمدخلات الإنتاج لإنتاج غذائه دون الحاجة للمساعدات الغذائية من الخارج
– المبعوث الياباني أشار إلى تخصيص مبلغ 150 مليون دولار لمنطقة القرن الإفريقي، وأن عودة “جايكا” للعمل في السودان ستتم قريباً مع تحسن الوضع الأمني في البلاد.
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