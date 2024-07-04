ثقافة وفنون

فيكتوريا وديفيد بيكهام يحتفلان بمرور 25 سنة على زواجهما – صور

2024/07/04
ديفيد بيكهام ومراسل قناة الكويت

احتفل لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام وزوجته المغنية ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام بالذكرى الخامسة والعشرين لزواجهما. وقد أعادا ارتداء ملابسهما الأرجوانية الشهيرة في جلسة تصوير جديدة احتفالاً بهذه المناسبة. نشر ديفيد بيكهام الصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقًا: “لا أصدق أنه قد مر 25 عامًا، وما زالت تلك الملابس على مقاسنا”.

في سياق آخر، أصدر العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث مؤخرًا قرارًا بتعيين قائد منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام سفيرًا لمؤسسته الخيرية “كينجز فاونديشن”.

449680580 1011874343629504 1787680279778431474 n.jpg? nc cat=1&ccb=1 7& nc sid=833d8c& nc ohc=4XQKm5BZC2sQ7kNvgE0KVBT& nc ht=scontent ams4 1

بوابة فيتو

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/07/04