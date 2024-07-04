فيكتوريا وديفيد بيكهام يحتفلان بمرور 25 سنة على زواجهما – صور

احتفل لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام وزوجته المغنية ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام بالذكرى الخامسة والعشرين لزواجهما. وقد أعادا ارتداء ملابسهما الأرجوانية الشهيرة في جلسة تصوير جديدة احتفالاً بهذه المناسبة. نشر ديفيد بيكهام الصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقًا: “لا أصدق أنه قد مر 25 عامًا، وما زالت تلك الملابس على مقاسنا”.

في سياق آخر، أصدر العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث مؤخرًا قرارًا بتعيين قائد منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام سفيرًا لمؤسسته الخيرية “كينجز فاونديشن”.

بوابة فيتو