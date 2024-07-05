بتغريدة ومقطع فيديو لأداة الجريمة، أحلام ترد على اتهام أصالة بسرقة أحد ألحانها

بتغريدة ومقطع فيديو، وضعت الفنانة أحلام حدًا للجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية حول أزمة بينها وبين صديقتها أصالة بسبب الألبوم الغنائي الذي صدر مؤخرًا للمطربة السورية.

تردد أن إحدى الأغنيات في ألبوم أصالة، والتي تحمل اسم “بتسألني”، تتضمن لحنًا مشابهًا لأغنية “صوت الأنا” التي قدمتها أحلام قبل أشهر.

لكن أحلام باركت لأصالة صدور ألبومها الجديد وكتبت: “ألف مبروك للفن أصالة.. ألف مبروك الألبوم.. ويا رب تشوفي النجاح الأكبر لتعبك ومجهودك”.

إحدى المتابعات نشرت تغريدة وضعت فيها كلمات أغنية أصالة “بتسألني”، وعلّقت قائلة: “هذي تنضاف لليستة أعظم الأغاني الخليجية اللي وجدت”.

أعادت أحلام نشر التغريدة وعلقت عليها بكلمات من أغنيتها “صوت الأنا”.

هذا جعل البعض يعتقد أن أحلام تشير إلى التشابه في اللحن بين أغنيتها التي أصدرتها نهاية العام الماضي، وأغنية أصالة التي طرحتها في ألبومها الجديد.

لكن أحلام ردَّت بشكل قاطع، وغردت قائلةً: “تبي محتوى اكتب فقط اسمي أحلام.. أكبر محتوى”، وتابعت قائلةً: “ليه أصالة ملحنة.. أقول لكم ارتفعت نسبة الغباء ما حد يصدقني”.

كما رد بشكل قاطع على الشائعات حول توتر علاقتها بأصالة وكذلك أنغام قائلةً: “أنا وأصالة وأنغام نموت في بعض.. اخوااات طول العمر.. وانتوا ني ني ني ني.. حرررره.. ما في مشاكل انقهروا انقهروا”.

وحول التغريدات التي أطلقها البعض، علقت قائلةً: “كل شخص يكتب عن لسان حاله.. وأصلا حتى “صوت الأنا” بخليها تغنيها وانتوا خليكم بحسرتكم.. مقهورين مني ومن أصالة وأنغام”.

بوابة فيتو