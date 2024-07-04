رجل أعمال يخصص مشروعه الزراعي بالقضارف لاستضافة النازحين

أعلن رجل الأعمال وجدي ميرغني محجوب، عبر مجموعة شركات ومؤسسات محجوب أولاد بولاية القضارف، تخصيص مساحة 80 فداناً بمنطقة ود الحوري مجهزة بمصادر المياه والكهرباء لتكون مقراً لاستضافة النازحين وأسرهم، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالولاية.

وقد خصصت شركات محجوب أولاد مكاتبها بالمنطقة لتكون مقراً إدارياً لمتابعة يوميات النزوح. وتقدم المجموعة خدمات غذائية عاجلة للنازحين في المنطقة.

يذكر أن ولاية القضارف تستضيف 2 مليون نازح من كل الولايات، منهم ما يزيد عن مائتي ألف نزحوا إثر الأحداث الأخيرة في ولاية سنار.

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