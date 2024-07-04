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شاهد بالصور.. الحسناء السودانية “لوشي” تسحر المتابعين بإطلالة مبهرة ومثيرة تقلد فيها الملكة المصرية “كليوباترا”

2024/07/04
لوشي كليوباترا2

أبهرت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك, متابعيها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة.

لوشي كليوباترا2

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد نشرت الحسناء الشهيرة باسم “لوشي”, صور عبر حسابها المتابع على فيسبوك.

لوشي كليوباترا3

وظهرت نجمة سودانية 24 وقناة الهلال السابقة بنيولوك جديد خلال جلسة تصوير بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية التي تقيم فيها.

لوشي كليوباترا

وكتبت الحسناء “لوشي” على الإطلالة التي قلدت فيها ملكة جمال مصر “كليوباترا”, (اللوك كامل مستوحى من آخر ملوك الأسرة المقدونية، اللي حكمت مصر كليوباترا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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