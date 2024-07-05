سياسية

رئيس مبادرة وطن يلتقي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية

2024/07/05
مصر والسودان

التقى رئيس مبادرة وطن، الأستاذ الفاتح صالح إدريس الفكي، أمس في القاهرة بالسفير صلاح أبو حليمة، مساعد وزير الخارجية السابق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والدكتورة أسماء الحسيني، مدير تحرير صحيفة الأهرام وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والأستاذ نبيل نجم الدين، الكاتب المختص في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.

صرح الفاتح صالح، رئيس مبادرة وطن، لوكالة الأنباء السودانية (سونا) بأنه قدم شرحًا لأهداف المبادرة، مؤكدًا أنها مبادرة اجتماعية تهدف أولاً إلى دعم العلاقة الراسخة بين شعبي وادي النيل ومساعدة السودانيين النازحين والمتضررين من الحرب. وأكد دعم مبادرة وطن للحوار السوداني السوداني ورعاية مصر له. من جانبه، رحب السفير صلاح أبو حليمة بمبادرة وطن، مؤكدًا دعمه لها وشكر رئيس المبادرة وأعضائها، مشيرًا إلى أن الحوار السوداني السوداني هو للجميع، داعيًا الله أن يعم الأمن والأمان في السودان.

وضم وفد مبادرة وطن اعضاء الامانة العامة للمبادرة الناظر محمد ابراهيم العنجي وكيل نظارات القراريش و ابراهيم حمزة والدكتورة بدور حسن عمر والأستاذة زينب حسن والأستاذ محمد فضل امين الشباب لمبادرة وطن.
449639682 512098714505172 1909125851019492392 n.jpg? nc cat=108&ccb=1 7& nc sid=833d8c& nc eui2=AeEDRMPqWGxgdpAvUIXcGoD39T 2FoEK6lf1P7YWgQrqV gOuGJhtKrpJwE2JHwui9fqmOww krkjROMi9ro2EgK& nc ohc=eNC9FZoMissQ7kNvgGGblOl& nc ht=scontent.fcai11 1
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/07/05