رئيس مبادرة وطن يلتقي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية

التقى رئيس مبادرة وطن، الأستاذ الفاتح صالح إدريس الفكي، أمس في القاهرة بالسفير صلاح أبو حليمة، مساعد وزير الخارجية السابق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والدكتورة أسماء الحسيني، مدير تحرير صحيفة الأهرام وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والأستاذ نبيل نجم الدين، الكاتب المختص في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.

صرح الفاتح صالح، رئيس مبادرة وطن، لوكالة الأنباء السودانية (سونا) بأنه قدم شرحًا لأهداف المبادرة، مؤكدًا أنها مبادرة اجتماعية تهدف أولاً إلى دعم العلاقة الراسخة بين شعبي وادي النيل ومساعدة السودانيين النازحين والمتضررين من الحرب. وأكد دعم مبادرة وطن للحوار السوداني السوداني ورعاية مصر له. من جانبه، رحب السفير صلاح أبو حليمة بمبادرة وطن، مؤكدًا دعمه لها وشكر رئيس المبادرة وأعضائها، مشيرًا إلى أن الحوار السوداني السوداني هو للجميع، داعيًا الله أن يعم الأمن والأمان في السودان.