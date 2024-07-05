مدير المرور السريع بولاية البحر الاحمر يترأس الاجتماع الأول لمدراء ورؤساء القطاعات بالولاية

ترأس العميد شرطة (حقوقي) عبدالمنعم محمد ثاني مدير المرور السريع بولاية البحر الاحمر الخميس الاجتماع الأول لمدراء ورؤساء القطاعات بالولاية.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الاجتماع ناقش المواضيع والقضايا الخاصة بتفعيل برامج التوعية والارشاد المروري للسائقين بطرق المرور السريع لاهميته القصوى واسهامه فى تحقيق سلامة شركاء الطريق ، كما تطرق الاجتماع الى تقييم تجربة تفويج المركبات السفرية لعيد الأضحى المبارك وتفويج حجاج بيت الله الحرام للعام ١٤٤٥ه واسهامها فى تحقيق السلامة المرورية وأمن الطرق وضمان وصولهم الي زوييهم بسلام وامان ، كما بحث الاجتماع خطط تطوير العمل المرورى بالقطاعات لمزيد من تجويد الخدمة المرورية اضافة للوقوف علي حل جميع المعوقات الخاصة بالإنارة والشبكات في قطاعى ( مسمار / الزهتيب) بجانب صيانة عربات الاسعاف بقطاع هيا وسواكن حتي تضطلع الادارة بالدور الانساني والمجتمعي لجميع مستخدمي الطريق ، وناقش الاجتماع أيضا ضرورة الاهتمام بالملحقين الوافدين جراء الأحداث الأخيرة ببعض الولايات والوقوف معهم وان نعمل معا بروح الفريق الواحد.

على صعيد اخر تفقد مدير المرور السريع رفقة عدد من الضباط عدد من القطاعات بالولاية شملت قطاع ( اوسيف شمال / سواكن / الشاحنات / هوشيري/ سنكات / هيا / دورديب) ووقف ميدانيا على أحوال القوة بالقطاعات ومعرفة سير العمل والجهود المبذولة فى تقديم الخدمة المرورية للاضطلاع بالواجبات المرورية الكاملة الداعية للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.