والي الخرطوم يدين قصف المليشيا لمستشفى البلك للاطفال بالثورة

دشن والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، يوم الخميس، حملة توزيع ناموسيات الطوارئ المشبعة لمحليات كرري وأمدرمان وأمبدة. نفذت الحملة لجنة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة عبر الإدارة العامة للطب الوقائي، بدعم من البرنامج القومي لمكافحة الملاريا ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور مدير عام وزارة الصحة، دكتور محمود القائم، والمديرين التنفيذيين لمحليات أمدرمان وأمبدة.

وأشاد والي الخرطوم بالكوادر الصحية، مؤكدًا أنهم استمروا في العمل رغم استهداف المؤسسات الصحية من قبل الميليشيا المتمردة، التي قامت بقصف مستشفى البلك للأطفال. وأكد أن حكومة الولاية تسعى لتخفيف المعاناة عن المواطنين في ظل هذه الظروف.

وأشار إلى أن التدشين يأتي في إطار خطة الولاية لتعزيز العمل الوقائي ضد أمراض الخريف، مؤكدًا أن العمل الوقائي الشامل يقلل من النفقات على الصحة العلاجية. كما أشاد بمواقف وزارة الصحة الاتحادية الداعمة لولاية الخرطوم في ظل الحرب، لكنه نوه إلى أن كمية الناموسيات المستلمة قليلة مقارنة بعدد المنازل في المناطق الآمنة، معربًا عن أمله في وصول المزيد من الدعم خلال الأيام القادمة.

وطالب والي الخرطوم وزارة الصحة بالمتابعة اليومية للأوبئة وتوفير مخزون من الأدوية، وتعهد بمواصلة العمل لنقل الخدمات إلى المراكز الصحية الطرفية.