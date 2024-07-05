والي كسلا يشيد بمبادرة المهن الموسيقية في دعم القوات المسلحة

أشاد والي كسلا المكلف، اللواء الركن المتقاعد الصادق محمد الأزرق، بمبادرة اتحاد المهن الموسيقية ومنظمة عتاب الثقافية في دعم وإسناد القوات المسلحة من خلال الكلمة واللحن.

وقال لدى مخاطبته وفد المبادرة والمنظمة في ساحة أمانة الحكومة إن معركة الكرامة هي معركة كل السودانيين، وأن القوات المسلحة تبلي فيها بلاءً حسناً وستحقق النصر. وأشار الأزرق إلى الأدوار المشهودة للمرأة السودانية منذ قديم الزمان، مؤكداً أن للمرأة أدواراً عظيمة في معركة الكرامة.

وأوضح الوالي أن الولاية، من خلال طابور عرض إظهار القوة المشتركة الذي تم صباح اليوم، تؤكد استعدادها الكامل لصد أي عدوان ووقوفها خلف القوات المسلحة.