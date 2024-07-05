سياسية
الخارجية تدين امتداد إنتهاكات المليشيا المتمردة لمناطق الانتاج الزراعي
أصدر مكتب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والإعلام بياناً صحفياً اليوم، جاء فيه أنه في إطار الحرب الشاملة التي تشنها مليشيا الجنجويد الإرهابية على الشعب السوداني، بما في ذلك تدمير البنيات الأساسية والمؤسسات الإنسانية وسبل عيش الغالبية العظمى من السكان، منعت المليشيا وصول شحنات من البذور التي وفرها برنامج الغذاء العالمي للمزارعين بولاية سنار للموسم الزراعي المطري.
وأشار البيان إلى أن هذا يأتي في سياق استهداف المليشيا الإرهابية لمناطق ووسائل الإنتاج الزراعي بهدف إحداث مجاعة في البلاد، وإفراغ الأقاليم المنتجة من سكانها الأصليين بغرض توطين مرتزقتها وعناصرها الأجنبية.
وقد شمل المخطط الإجرامي للمليشيا في هذا الصدد ما يلي:
نهب أكبر مخازن برنامج الغذاء العالمي في ود مدني في ديسمبر الماضي.
تعطيل الموسم الزراعي الشتوي في مشروع الجزيرة بعد نهب الآليات الزراعية والأصول المتحركة وإغلاق الترع، ونهب المحاصيل التي تم حصادها والبذور المعدة للزراعة، تهديد مناطق الإنتاج في ولاية سنار ومشروع الرهد.
تخريب هيئة البحوث الزراعية وبنك الجينات الزراعية. تؤكد الحكومة السودانية أنها أكملت الاستعدادات لإنتاج ما يكفي من أغذية في المناطق الآمنة، وأن الشعب السوداني قادر على كسب معركة الانتاج وهزيمة مخطط تجويعه.
سونا
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