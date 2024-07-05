الخارجية تدين امتداد إنتهاكات المليشيا المتمردة لمناطق الانتاج الزراعي

أصدر مكتب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والإعلام بياناً صحفياً اليوم، جاء فيه أنه في إطار الحرب الشاملة التي تشنها مليشيا الجنجويد الإرهابية على الشعب السوداني، بما في ذلك تدمير البنيات الأساسية والمؤسسات الإنسانية وسبل عيش الغالبية العظمى من السكان، منعت المليشيا وصول شحنات من البذور التي وفرها برنامج الغذاء العالمي للمزارعين بولاية سنار للموسم الزراعي المطري.

وأشار البيان إلى أن هذا يأتي في سياق استهداف المليشيا الإرهابية لمناطق ووسائل الإنتاج الزراعي بهدف إحداث مجاعة في البلاد، وإفراغ الأقاليم المنتجة من سكانها الأصليين بغرض توطين مرتزقتها وعناصرها الأجنبية.