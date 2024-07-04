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البرهان يلتقي مجموعة من الإعلاميين بقيادة ضياء الدين بلال ومزمل أبوالقاسم

2024/07/04
مجلس السيادة
السيادي

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الخميس بمجموعة من الإعلاميين.

وأشاد بدعم الإعلاميين للقوات المسلحة ومساندتهم لها في معركة الكرامة الوطنية، مبيناً أنهم سخروا أقلامهم لخدمة قضايا وطنهم ودعمهم في مواجهة التحديات الكبيرة التي تهدد أمن واستقرار البلاد. وقدم البرهان شرحاً حول مجمل الأوضاع في البلاد على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها.

وأشار البرهان إلى النعرات العنصرية التي أدخلتها المليشيا في حربها ضد الشعب، مؤكداً أن ما تمارسه هذه المليشيا هو دخيل على قيم وأخلاق وموروثات الشعب السوداني. وأشاد بالالتفاف الجماهيري الكبير حول القوات المسلحة.

من جانبه، صرح الأستاذ ضياء الدين بلال، عضو الوفد الإعلامي، بأن الوفد يضم عدداً من الصحفيين السودانيين والعرب، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على حقيقة الأوضاع على الأرض. وأضاف أن الوفد زار الخطوط الأمامية في أمدرمان وكذلك ولاية نهر النيل، حيث عقد عدداً من اللقاءات.

مبيناً أن اللقاء مع رئيس المجلس السيادي كان لقاء مثمراً ومهماً حيث تم فيه تمليك الكثير من المعلومات للوفد الإعلامي الزائر حول طبيعة المعركة خاصة أنها معركة وجودية تستهدف وجود الدولة السودانية بكل مكوناتها وأجهزتها.
وقال ضياء أنه تم تبادل الكثير من الآراء والأفكار خلال اللقاء وتم التأكيد على ضرورة إسناد الجيش للقيام بدوره في حماية الدولة السودانية من هذه المخاطر ، موضحا أن هناك عدوان كبير على السودان يستدعي تآزر كل القطاعات العسكرية والمدنية والأمنية باعتبار أن هذا الخطر يستهدف أمن وإستقرار الوطن.
وأبان أن القطاع الإعلامي يقع عليه عبء كبير في التصدي لهذه المؤامرة الكبرى التي تقودها المليشيا المتمردة ضد الدولة ومؤسساتها، بعون وإسناد إقليمي ودولي.
وحيا عضو وفد الإعلاميين الشعب السوداني على صموده وصبره في مواجهة هذه المؤامرة.
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سونا

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