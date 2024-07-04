البرهان يلتقي مجموعة من الإعلاميين بقيادة ضياء الدين بلال ومزمل أبوالقاسم

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الخميس بمجموعة من الإعلاميين.

وأشاد بدعم الإعلاميين للقوات المسلحة ومساندتهم لها في معركة الكرامة الوطنية، مبيناً أنهم سخروا أقلامهم لخدمة قضايا وطنهم ودعمهم في مواجهة التحديات الكبيرة التي تهدد أمن واستقرار البلاد. وقدم البرهان شرحاً حول مجمل الأوضاع في البلاد على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها.

وأشار البرهان إلى النعرات العنصرية التي أدخلتها المليشيا في حربها ضد الشعب، مؤكداً أن ما تمارسه هذه المليشيا هو دخيل على قيم وأخلاق وموروثات الشعب السوداني. وأشاد بالالتفاف الجماهيري الكبير حول القوات المسلحة.

من جانبه، صرح الأستاذ ضياء الدين بلال، عضو الوفد الإعلامي، بأن الوفد يضم عدداً من الصحفيين السودانيين والعرب، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على حقيقة الأوضاع على الأرض. وأضاف أن الوفد زار الخطوط الأمامية في أمدرمان وكذلك ولاية نهر النيل، حيث عقد عدداً من اللقاءات.