شاهد بالفيديو.. القوات المسلحة والقوة المشتركة تحرر مدينة الدندر ومناوي يكتب محتفلاً

بسطت القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة سيطرتها على مدينة الدندر يوم الخميس، بعد أن استباحتها مليشيا الدعم السريع لعدة أيام.

وكتب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي محتفلاً: تمكنت القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة من تحرير مدينة الدندر وبسط تأمينها على المؤسسات والأسواق والمناطق السكنية بعد أن تعرضت للاستباحة الكاملة من مليشيات الدعم السريع وتم قتل وتشريد مواطنيها ونهب البنوك ومحاولة تدمير البنى التحتية ومعالم الحياة البرية، وسنؤكد للجميع استعدادنا لمقاومة مشروع تدمير استقرار المواطنين ومضاعفة معاناتهم وسنقف على كل الجبهات لأداء واجباتنا الوطنية من أجل حماية البلاد.