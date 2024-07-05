سياسية
البرهان يتلقى رسالة شكر وتقدير من المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف
تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رسالة شكر وتقدير من المدير التنفيذي لمنظمة اليونسيف السيدة/ كاثرين راسل، عبرت فيها عن عميق شكرها لتعاون حكومة السودان مع المنظمة في مجال حماية الأطفال.
وأشارت الي الإجتماع المثمر مع رئيس المجلس السيادي في الخامس والعشرين من يونيو المنصرم والذي تم فيه مناقشة الوضع الإنساني للأطفال في السودان. مشيدة بمستوى الشراكة الطويلة بين اليونيسف وحكومة السودان. وأعربت كاثرين عن قلقها بشأن تأثير النزاع على الأطفال. مؤكدة أن هناك حاجة ماسة لوقف فوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات نحو سلام دائم، حتى يتمكن كل طفل من البقاء والنمو، مبينة أن هناك أيضا حاجة ماسة للأطفال والأسر في جميع أنحاء البلاد للوصول إلى خدمات صحية وتعليمية وتغذوية.
وعبرت مديرة المنظمة عن تقديرها لتعاون رئيس مجلس السيادة من أجل ضمان حماية حقوق جميع الأطفال في السودان، ووقف ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم .
ودعت مديرة المنظمة في رسالتها إلى ضرورة تمكين الوكالات الإنسانية، بما في ذلك اليونيسف، من اجل الوصول إلى جميع الأطفال المحتاجين، أينما كانوا في السودان. وذلك لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وعبرت المدير التنفيذي للمنظمة عن أملها في تحقيق السلام في السودان من أجل 24 مليون طفل هم مستقبل السودان.
إعلام مجلس السيادة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة