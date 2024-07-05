مدير شرطة الولاية الشمالية يتفقد سير العمل بمجمع الجواز الإلكتروني

تفقد اللواء شرطة ( حقوقي) د. محمد احمد الامين مدير شرطة الولاية الشمالية الخميس سير العمل بمجمع الجواز الإلكتروني بالولاية الشمالية دنقلا رفقة الدكتور مكاوي الخير المدير التنفيذي لمحلية دنقلا والعميد شرطة كمال محمد عثمان مدير دائرة الشؤون العامة والعميد شرطة زين العابدين عبدالسلام احمد مدير إدارة جوزات دنقلا حيث استمع سيادته من خلال مروره علي ادارات المجمع علي مراحل استخراج الجواز الإلكتروني ، موجها بتبسيط الإجراءات وسرعتها والاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ، مبينا انه لا توجد اية شكاوي او بلاغات من طالبي الخدمة وان العمل يسير بصورة طيبة بفضل الجهود الكبيرة التي يقوم بها منسوبي المجمع ، موضحا إن خدمة المواطن أولوية قصوي في الشرطة ، مشيرا الي ان المجمع يقوم بإكمال كافة إجراءات المواطنين الهجرية ، مشيدابدور مدير إدارة شرطة الجوازات بالولاية ومنسوبيه بتحسين بيئة العمل بمباني ادارة شرطة الجوازات دنقلا ، داعيا مدراء ادارات الشرطة بالولاية الي تحسين بيئة العمل كل في إدارته من أجل تجويد الاداء وبسط هيبة ومظهر الشرطة ، مؤكدا هدوء الأحوال الامنية في جميع أنحاء الولاية.