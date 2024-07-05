شمس الكويتية تثير الجدل بعد مطالبتها جمهورها بالبحث لها عن «عريس» .. ما القصة؟

تصدر اسم الفنانة شمس الكويتية تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهورها في مقطع فيديو تطلب فيه الزواج والاستقرار.

ونشرت شمس الكويتية مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي على موقع «سناب شات»، تطلب فيه الزواج والاستقرار، حيث خاطبت جمهورها قائلة: «اللي يلاقي لي عريس بايع نفسه وأمه داعية عليه يبلغني، أبغى أستقر زوجوني وابعتولي CV».

وتتصدر الفنانة شمس الكويتية دائما الترند في مصر ودول الخليج بشكل مستمر، وذلك بسبب إطلالاتها الجريئة والمثيرة للجدل، حيث تميل إلى ارتداء الملابس الغالية واللافتة والقصيرة والمكشوفة وغيرها من تفاصيل آخرى، تُلفت بها أنظار الجمهور.

المصري اليوم