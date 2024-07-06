ماذا قالت نانسي عجرم عن مشاركتها في حفل ليلة وردة؟

أكدت المطربة نانسي عجرم أنها فخورة بالمشاركة في حفل تكريم الراحلة وردة الجزائرية، الذي أقيم في موسم جدة يوم الخميس على مسرح عبادي جوهر أرينا في السعودية تحت عنوان “ليلة وردة”.

وفي تصريحات لها عقب انتهاء الحفل، قالت نانسي عجرم: “فخورة جدًا بمشاركتي في ليلة وردة، على مسرح عبادي الجوهر أرينا الرائع والمبهر. استمتعت جدًا بالغناء عليه، وأبارك للقائمين على الحفل، وأتمنى أن نشهد الخير على هذا المسرح.”

وأضافت نانسي عجرم: “احتفلنا بتكريم فنانة أسطورة في الغناء، ليست عادية أبدًا، كل أغانيها رائعة. نشأت وتربيت على أغانيها، ودرستها وأرددها طوال الوقت في حياتي. أتمنى أن نكون قد استطعنا من خلال هذا التكريم أن نمنحها جزءًا مما تستحقه بإعادة تقديم مجموعة من أهم أغانيها في ليلة لن تُنسى.”

وتابعت: «كما يقولون دائمًا جدة غير، وجمهورها جميل ومتفاعل ومختلف، رائع فعلًا، يرددون الأغاني بحب وصدق، حافظين لها، والسوشيال ميديا امتلأت عن آخرها بفيديوهات الجماهير وتفاعلهم».

المصري اليوم