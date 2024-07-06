سياسية
تسليم مساعدات غذائية بمدينة زالنجي وبرنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر
قالت اليونيسيف بأنه تم تسليم مساعدات غذائية لشركائنا بمدينة زالنجي لتوزيعها على الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
ودق برنامج الأغذية العالمي ناقوس الخطر بخصوص الحرب الدائرة والتي قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم … تعرف على بعض الحقائق.
الجزيرة – السودان
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