سياسية
الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة: على القوى السياسية والاجتماعية أن تتحلى بمسؤولية وتتجاوز عملية الاستقطاب
قالت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بأنه على القوى السياسية والاجتماعية أن تتحلى بمسؤولية وتتجاوز عملية الاستقطاب السياسي والإثني وتحول اجتماع القاهرة لمنصة بناء ثقة وطرح خارطة طريق وطنية من شأنها تصميم اتفاق ينهي هذه الحرب المدمرة.
الجزيرة – السودان
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