✒️حاج ماجد سوار: إلى البرهان وصحبه

لا تثقوا في الولايات المتحدة مهما كانت وعودها فهي الراعي الرئيسي لتحالف قوى الشر الداخلية و الخارجية التي تحارب السودان منذ أكثر من عام !!

لقد ثبت أن بعض السلاح الإماراتي الذي تقتل به مليشيا آل دقلو المتمردة المجرمة الإرهابية الشعب السوداني هو في الأصل سلاح أمريكي !!

الهدف الإستراتيجي الثابت للسياسة الأمريكية هو إسقاط الدولة السودانية و تنصيب حكام عملاء يوالونها و ينفذون ما تريد كما فعلت من قبل في أفغانستان و العراق و في العديد من الدول !!

إذا كنتم تعملون لمصلحة شعبكم و تقاتلون من أجل الحفاظ على الدولة السودانية فامضوا في بناء تحالفات استراتيجية مع :

(روسيا – الصين – تركيا – إيران – قطر) و لا تخضعوا للإبتزاز و الضغوط مهما تكاثفت !!

#المقاومة_الشعبية_خيارنا