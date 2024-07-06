وزير الداخلية يعود للبلاد بعد مشاركته فى اجتماعات المؤتمر الرابع لوزراء الداخلية وقادة الشرطة حول العالم بالولايات المتحدة الامريكية

عاد الي البلاد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بعد مشاركته في فعاليات المؤتمر الرابع لوزراء الداخلية وقادة الشرطة في الدول الاعضاء بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.