سياسية
وزير الداخلية يعود للبلاد بعد مشاركته فى اجتماعات المؤتمر الرابع لوزراء الداخلية وقادة الشرطة حول العالم بالولايات المتحدة الامريكية
عاد الي البلاد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بعد مشاركته في فعاليات المؤتمر الرابع لوزراء الداخلية وقادة الشرطة في الدول الاعضاء بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.
وكان الوفد الذي ترأسه وزير الداخلية ضم الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة واللواء شرطة محمد احمد ابكر مدير الادارة العامة للتعاون الدولي والذي ناقش ثلاث قضايا اساسية تتعلق بالنظم الجديدة لعمليات حفظ السلام والمجالات المحتملة للنزاعات والعنف واستدامة السلام والعمل علي تعزيز عمليات السلام وانفاذه.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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