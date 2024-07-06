سياسيةمدارات

بالصور.. البرهان يعزي في الشهيد الرائد حقوقي هاني عبدالغفار سليمان حمد

2024/07/06
البرهان جلابيه
أعرب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن تعازيه ومواساته في المغفور له بإذن الله، الشهيد رائد حقوقي هاني عبدالغفار سليمان حمد الذي لبى نداء ربه شهيداً في معركة الكرامة الوطنية بمنطقة الميرم الفرقة 22 بابنوسة .
وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالدور والموقف البطولي الشجاع الذي قدمه الشهيد في هذه المعركة مع زملائه في سبيل الدفاع عن الوطن وعدم إستجابته للاغراءات التي قدمت له من قبل المليشيا المتمردة .
وأكد سيادته أن هؤلاء الشهداء من القوات المسلحة والأجهزة النظامية والمستنفرين لهم دين علينا سنرده لهم بالانتصار ودحر هؤلاء المتمردين.
كما تقدم سيادته بأحر التعازي والمواساة، لأسرة الشهيد في بورتسودان ، وأهله وذويه وزملائه في الخنادق ومحاور القتال المختلفة سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في زمرة الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .
449986747 895146245991630 610757076894506910 n.jpg?stp=dst jpg p320x320& nc cat=1&ccb=1 7& nc sid=833d8c& nc eui2=AeEo5gzeqwBwCpHYPNpudIIwg2V63eASgiODZXrd4BKCI9LuxqhWT4Ko15z3YCywOVg7nQeRRcv2XKzuJcdRkZSK& nc ohc=j9O6PXCg mkQ7kNvgHICdGo& nc ht=scontent.fcai11 1
449787502 895146419324946 8296191486940219637 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=106&ccb=1 7& nc sid=833d8c& nc eui2=AeEfJvHMLD2YCh ODkP3trcjHQGLw he77cdAYvD F7vt8n5Myz46NR8Gevpj0bQK2Q702gX cdgcL7Mqrj8rOew& nc ohc=eK5TjwY0HksQ7kNvgGkK2EI& nc ht=scontent.fcai11 1
إعلام القوات المسلحة

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/07/06