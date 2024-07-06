بالصور.. البرهان يعزي في الشهيد الرائد حقوقي هاني عبدالغفار سليمان حمد

أعرب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن تعازيه ومواساته في المغفور له بإذن الله، الشهيد رائد حقوقي هاني عبدالغفار سليمان حمد الذي لبى نداء ربه شهيداً في معركة الكرامة الوطنية بمنطقة الميرم الفرقة 22 بابنوسة .

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالدور والموقف البطولي الشجاع الذي قدمه الشهيد في هذه المعركة مع زملائه في سبيل الدفاع عن الوطن وعدم إستجابته للاغراءات التي قدمت له من قبل المليشيا المتمردة .

وأكد سيادته أن هؤلاء الشهداء من القوات المسلحة والأجهزة النظامية والمستنفرين لهم دين علينا سنرده لهم بالانتصار ودحر هؤلاء المتمردين.