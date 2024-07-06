سياسية
وزير التربية المكلف بكسلا ينفي تعطيل الدراسة بالولاية
أكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف بولاية كسلا، الأستاذ ماهر الحسين، في تصريح لـ(سونا)، أن العام الدراسي يسير وفق المخطط، باستثناء بعض المشكلات في المدارس المستخدمة كمراكز إيواء للوافدين. وأوضح أنه تم العثور على مواقع بديلة لهذه المدارس ويجري تهيئتها بصورة ممتازة في محليات كسلا وحلفا الجديدة وخشم القربة. وأضاف أن الدراسة مستمرة في جميع المدارس باستثناء تلك التي تم ذكرها سابقاً.
ونفي الوزير المكلف ماتداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتعطيل الدراسة بالولاية لأجل غير مسمي. ودعا إلى اهمية اخذ المعلومات من مصادرها. وأشار ماهر إلى أن الدراسة انتظمت في كل مدارس المراحل الابتدائية المتوسطة والثانوي بكل محليا ت الولاية البالغ عددها( ١١) محلية.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة