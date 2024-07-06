وزير التربية المكلف بكسلا ينفي تعطيل الدراسة بالولاية

أكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف بولاية كسلا، الأستاذ ماهر الحسين، في تصريح لـ(سونا)، أن العام الدراسي يسير وفق المخطط، باستثناء بعض المشكلات في المدارس المستخدمة كمراكز إيواء للوافدين. وأوضح أنه تم العثور على مواقع بديلة لهذه المدارس ويجري تهيئتها بصورة ممتازة في محليات كسلا وحلفا الجديدة وخشم القربة. وأضاف أن الدراسة مستمرة في جميع المدارس باستثناء تلك التي تم ذكرها سابقاً.