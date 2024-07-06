سفيرة السودان ببرلين تلتقي وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية

التقت سفيرة السودان في برلين، إلهام محمد أحمد، أمس بالدكتورة كاتيا كويل، وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية. خلال اللقاء، شرحت السفيرة تطورات الأوضاع في السودان، والجرائم التي ترتكبها المليشيات الإرهابية ضد المدنيين، وتدمير البنى التحتية والمرافق العامة، كما حدث مؤخراً في ولايتي الجزيرة وسنار، بالإضافة إلى تعويق المساعدات الإنسانية.

وأكدت السفيرة حرص الحكومة على تحقيق السلام والاستقرار وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. كما طلبت ممارسة الضغوط على الأطراف الخارجية التي تزود المليشيات بالسلاح والمرتزقة والدعم الإعلامي.

من جانبها، عبرت وزيرة الدولة الألمانية عن اهتمام بلادها بما يجري في السودان، وأكدت سعيها مع الشركاء للدفع باتجاه وقف إطلاق النار. وأشارت إلى معرفتهم بالانتهاكات الواسعة من مليشيات قوات الدعم السريع، مؤكدة على أهمية المحاسبة على الجرائم.