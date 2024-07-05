سياسية
سفير السودان بمصر يتابع تحضيرات انعقاد امتحانات الشهادة المتوسطة السودانية
عقد السفير الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي، الأسبوع الماضي اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة التحضيرات لانعقاد امتحانات الشهادة المتوسطة السودانية، برئاسة الدكتور عاصم أحمد حسن، المستشار الثقافي بالبعثة.
أطمأن السيد السفير، رئيس البعثة، على سير عمل اللجنة والتنسيق الجاري مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأكد على ضرورة توفير البيئة المناسبة للطلاب وأسرهم لتسهيل تأديتهم للامتحانات، والالتزام بكافة المعايير الوطنية المتبعة في إجراء الامتحانات.
وأكد السيد السفير على متابعة التحضيرات لانعقاد امتحانات الشهادة بصورة يومية، وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة للجان المراقبة المكلفة من وزارة التربية والتعليم بما يمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل. جدير بالذكر أن لمتحانات الشهادة المتوسطة السودانية ستعقد خلال الفترة ٦ – ١٣ يوليو بمجمعات تعليمية مختارة تم الاتفاق بشأنها واستلامها من قِبل وزارة التربية والتعليم المصرية، وتواصل السفارة مساعيها مع السلطات المصرية المختصة لتمكين المدارس السودانية إتمام العام الدراسي، تسهيلاً للطلاب الممتحَنين وأسرهم الكريمة.
سونا
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