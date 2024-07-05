سفير السودان بمصر يتابع تحضيرات انعقاد امتحانات الشهادة المتوسطة السودانية

عقد السفير الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي، الأسبوع الماضي اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة التحضيرات لانعقاد امتحانات الشهادة المتوسطة السودانية، برئاسة الدكتور عاصم أحمد حسن، المستشار الثقافي بالبعثة.

أطمأن السيد السفير، رئيس البعثة، على سير عمل اللجنة والتنسيق الجاري مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأكد على ضرورة توفير البيئة المناسبة للطلاب وأسرهم لتسهيل تأديتهم للامتحانات، والالتزام بكافة المعايير الوطنية المتبعة في إجراء الامتحانات.