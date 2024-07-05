السودان ومصر يبحثان الهجرة غير الشرعية وتحديات الوجود السوداني بمصر

بحث السفير حسين الأمين الفاضل، وكيل وزارة الخارجية المكلف بالإنابة، أمس مع السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في جمهورية مصر العربية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من الاتجار بالبشر.

تناول اللقاء التحديات التي تواجه الوجود السوداني في جمهورية مصر العربية، خاصة القادمين بعد تمرد مليشيا الدعم السريع في أبريل 2023، بهدف التوصل إلى معالجات فورية وناجعة من خلال التشاور بين السلطات المعنية في البلدين.

حضر اللقاء سفير السودان في القاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية، والأمين العام لجهاز السودانيين بالخارج، ونائب مساعد وزير الخارجية المصري للهجرة واللاجئين والاتجار بالبشر.