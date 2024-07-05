البرهان في لقاء مع الجزيرة: قادرون على حسم المعركة وطرد الغزاة من حيث أتوا – فيديو

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للجزيرة بأننا قادرون على حسم المعركة وطرد الغزاة من حيث أتوا.

الجيش مصمم على الانتصار وإلحاق الهزيمة بأعداء السودان ومسؤولية القيادة الدفاع عن البلاد لها الحق في الحصول على السلاح لحمايتها من الانهيار

– الشعب السوداني لن ينهزم والقوات المسلحة ستنتصر