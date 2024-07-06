تشبيهي بمايكل جاكسون لا يضايقني.. أبرز تصريحات أسماء جلال مع منى الشاذلي

حققت حلقة الفنانة أسماء جلال التي كانت ضيفة على برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة “أون” نسبة مشاهدات عالية فور عرضها أمس.

وتصدرت الحلقة ترند محرك البحث جوجل. وفيما يلي أبرز تصريحات أسماء جلال خلال لقائها مع منى الشاذلي:

كشفت أسماء جلال عن خوضها تجربة حب من طرف واحد خلال فترة مراهقتها، وهي تجربة أزعجتها خاصة أنها استمرت لعدة سنوات.

وعن تشبيهها بنجم الراب العالمي مايكل جاكسون، قالت: “الصورة لم تضايقني، أنا صاحبة مبدأ اللعبة الحلوة أصفق لها، لو حد قال إفيه حلو هصفق له”. وأضافت “مش عارفة إيه بداية الموضوع بس لقيت الدنيا كلها بتقول أسماء جاكسون أو مايكل جاكسون الغلابة، وافتكرت ان عشان بحبه. وبعدين لقيت صورة بالذكاء الاصطناعي دمجت صورتي مع صورته، الصورة لذيذة وبتضحك”.

جريدة الدستور