8 تطبيقات للصحة النفسية تساعدك على إدارة القلق والاكتئاب

بسبب طبيعة الحياة اليومية التي صارت تتسم بوتيرة متسارعة ومرهقة، وفي ظل صراع يومي مع التحديات المختلفة سواء في العمل أو محاولة مواكبة ضغوط مواقع التواصل الاجتماعي أو التوقعات الاجتماعية التي قد تصيبنا بالقلق والاكتئاب وفقدان القدرة على التواصل الصحي، نحتاج إلى مساندة ودعم أصبحت تتيحها تطبيقات الصحة النفسية التي تسهل التعامل مع التوتر وتحسن النوم وتعزز حب الذات.

عبر تطبيقات الصحة النفسية يمكن أن تحصلوا على استشارة من متخصصين، والمساعدة على تطوير الذات وتحسين التركيز، ولذلك ننصح بأهم التطبيقات التي قد تكون دليل يومي للتخفيف من المتاعب النفسية.

تطبيقات الصحة النفسية المجانية

وجود تطبيق يساعدك على فهم نفسك ويرافقك يوميا في اللحظات التي يصيبك خلالها الارتباك والقل، ولا تدرك كيف تتعامل مع المشاعر او تفهمهان من الممكن أن يضمن لك جودة حياة أفضل، ويساهم في زيادة وعيك بالأمور التي تؤثر عليك بشكل سلبي، وتتابع من خلاله رحلة التعافي والتصالح مع الذات.

حرصنا على أن تضم القائمة أهم التطبيقات المجانية باللغة العربية والإنجليزية التي يمكنكم الاعتماد عليها في رحلة العلاج النفسي، وتشمل:

قوة التنفس: الهدوء والتأمل

أحد تطبيقات إدارة القلق التي قد تساهم في التخفيف من التوتر عبر عمليات التنفس العميق الذي يعمل على استرخاء الأعصاب، فيمكن استخدام التطبيق يوميا لمدة من 7 إلى 15 دقيقة، وإجاراء تقنيات التنفس التي تعمل على تحسين نشاط الدماغ ومقاومة الإجهاد وتعزيز النوم الصحي المستقر.

يمكن تحميل التطبيق على أجهزة الأندرويد، واستخدام 8 أنماط للتنفس تساهم في للتقليل من نوبات التوتر، والتخلص من الصداع.

حاكيني

يجمع تطبيق “حاكيني” بين إمكانية حجز جلسات الاستشارة النفسية مع متخصصين، أو التنمية الذاتية والوعي النفسي من خلال محتوى مجاني متنوع ما بين المقالات والكورسات والتسجيلات الصوتية، ويساعد ذلك على تقديم خدمة أفضل للباحثين عن طريقة ترشدهم للتخلص من القلق والهواجس والمتاعب النفسية.

ويساهم التطبيق في التعامل مع اضطرابات الشخصية وزيادة التركيز والإنتاجية وتقديم الخدمات للمرهقين والطلاب، ويمكن تحميله بسهولة على الهواتف بنظام الأندرويد أو IOS.

Mood Tracker: Self -Care Habits

من خلال التطبيق، يمكنك تتبع حالتك المزاجية من خلال يومياتك والدفتر الذي تسجل به أفكارك، ويوفر التطبيق حيوان اليف يرافقك ويتعقب مزاجك من خلال أنشطة معينة ودردشة تقييم لما تشعر به، ويقدم إمكانية ممارسة التأمل ومذكرات الامتنان وألعاب تعمل على تخفيف الضغط والتوتر.

من خلال التطبيق، يمكن الاطلاع على تقويم للمشاعر خلال الشهر وتقييم تغييرها ومدى توازن الحالة المزاجية والنفسية، ويمكن تحميل التطبيق للأندرويد

تطبيقات الصحة النفسية المدفوعة

من أجل مزيد من الخصائص، تتيح بعض التطبيقات إمكانية حجز الجلسات الاستشارية أونلاين مع متخصصين معالجين، أو الحصول على خدمة متقدمة مقابل اشتراك شهري، ومنها:

عرب ثيرابي

هدف تطبيق عرب ثياربي هو توفير معالج نفسي للعرب في جميع أنجاء العالم، من خلال الاعتماد على أخصائئين مدربين يمكنك حجز جلسات العلاج النفسي مع من يناسبك منهم، مقابل تكلفة معينة تتناسب مع مختلف المستخدمين، كما يتيح غمكانية التواصل عبر الرسائل مع المعالج على مدار اليوم.

ميزة التطبيق أنه يسمح بحجز الجلسات أونلاين بسهولة، كما أنه يضمن سرية المعلومات وخصوصية الأفراد، ويتيح مواعيد مرنة تتوافق مع الطروف المختلفة لكل شخص، ويتخصص المعالجون في مجالات العلاج السلوكي المعرفي والتعامل مع الاكتئاب والقلق والفوبيا، وعلاج الأطفال والمراهقين، ويمكنك اختيار باقات الاشتراك المناسبة لك وإلغاء الاشتراك في أي وقت، ويمكن تحميله للأندرويد أو نظام IOS.

Wysa: Anxiety. Therapy chatbot

يمكن ان يناسب هذا التطبيق الباحثين عن صديق يستمع إليهم دون الأحكام، وتقديم النصيحة الحقيقية، فالتطبيق عبارة عن روبوت محادثة باسم Wysa يتسم بالذكاء العاطفي ويتتبع الحالة المزاجية الخاصة بك على مدار اليوم، كما أنه رفيق يحسن الحالة المزاجية ومساعد للتخفيف من التوتر والقلق، وقد يعتبر من تطبيقات لعلاج الاكتئاب كونه قادر على التعامل مع الاضطرابات ويعزز الصحة العقلية.

من خلال الروبوت والمحادثة، يمكن أن يقدم المساعدة والدعم النفسي والعاطفي، كما يستخدم تقنيات التأمل والاسترخاء واليوجا التي تحسن النوم وتدير القلق، وفي بعض الحالات يتم توجيهك لطبيب بشري نفسي من أجل المراحل المتقدمة بمقابل مادي، ويمكن تحمليه على الأندرويد والهواتف بنظام IOS.

Headspace

من أشهر تطبيقات الصحة النفسية التي تعمل على تحقيق التوازن النفسي ونشر الهدوء والسلام بعقلك، من خلال مجموعة من التمارين العقلية وتمارين التنفس التي تناسب الحالة المزاجية والمشاعر التي تختبرها في الوقت الحالي، كما أن تطبيق Headspace يتيح قصص ما قبل النوم لإزاحة التفكير والهموم، وكذلك التمارين البدنية وتمارين اليوجا التي تعزز الدورة الدموية، وتحسن التركيز والانتباه.

يمكن الاشتراك في باقات التطبيق المختلفة، التي تتيح لك التواصل مع مدرب شخصي لتحسين اليقظة الذهنية، والعمل تتبع التقدم للوصول إلى هدفك، سواء للتخلص من القلق أم إدارة الغضب والانفعال أو تعلم الحركة الواعية وتعزيز التواصل بين الجسم والعقل، يمكن تحميل التطبيق لنظامي الأندرويد وIOS.

تطبيقات التأمل والاسترخاء

تتوفر تطبيقات علاج اضطرابات القلق والتعامل مع التوتر وتغيّرات الحالة المزاجية، وتتيح هذه التطبيقات آليات يمكنها أن تعزز من إدراك الشخص لحالته النفسية وتثمين اللحظات الآنية والمساهمة في تصفية الذهن وتحقيق السلام النفسي، فيمكن الاعتماد على:

Calm

من أفضل تطبيقات لتحسين النوم والمساعدة على التأمل والاسترخاء، كما يساهم في توازن الحالة المزاجية والتخفيف من التوتر والانزعاج، وذلك من خلال تمارين التنفس وقصص ما قبل النوم والتسجيلات الصوتية والمناظر للطبيعة وتمارين التمدد واليقظة الذهنية، ويشجع التطبيق على ضم هذه التمارين لروتينك اليومي بسهولة.

يقدم التطبيق تجربة مجانية لجميع المستخدمين، ويمكن تنزيله لنظامي الأندرويد وIOS مع وجود بعض الميزات المحدودة التي تتطلب دفع مقابل مادي أو اشتراك، ويعتبر التطبيق تجربة مثالية للتخلص من عبء الهموم اليومية وعلاج القلق الاجتماعي وتحقيق التوازن النفسي والاسترخاء.

Dare: Anxiety & Panic attacks

لا يتوقف دور التطبيق على إدارة القلق والتعامل مع التوتر، ولكنه يتعدى ذلك إلى نوبات الذعر التي يقدم لها دليلا وافيا يُسهل التعامل معها والتخلص منها، كما أنه يساعدك على التعامل مع الأفكار السلبية والأرق، وقد يكون رفيق كل لحظة على مدار اليوم.

يمكن تحميل Dare المستوحى من كتاب بنفس الاسم على الهواتف بنظام الأندرويد وIOS، والاعتماد على التسجيلات الصوتية في تخطي نوبات الهلع وتحسين المزاج، ويمكن الحصول على عروض حصرية بالاجتماع مع فريق التطبيق الذي يقد جلسات استشارية متخصصة.

فوائد استخدام تطبيقات الصحة النفسية

المعاناة اليومية مع الألم النفسي وسيطرة مشاعر القلق والاضطراب، من الممكن أن يجعل الشخص بفقدان الأمل في القدرة على تخطي هذه المشاعر والعودة إلى التعامل الإيجابي مع المواقف اليومية، في حين تعتبر زيارة الطبيب المختص ضرورية ولا غنى عنها، يمكن أن تكون تطبيقات الصحة النفسية فرصة كذلك للتمتع بحياة أفضل.

عند تحميل أحد تطبيقات لرعاية الصحة النفسية، تضمن لنفسك الوعي والرعاية الذاتية، وذلك لأنها:

يمكن أن تكون تطبيقات الصحة النفسية فرصتكم لفهم أفضل عن أنفسكم ومساعدكم الشخصي لإدارة القلق والتوتر والتخلص من هجمات الاكتئاب.

العين الاخبارية