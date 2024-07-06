تحذير من وحدة الانذار المبكر لمستحدمي طرق المرور السريع

حذرت وحدة اﻻنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية اليوم مستخدمى طرق المرور السريع القيادة بحذر نسبة لتأثر اجزاء من ولايات غرب و جنوب كردفان وجنوب دارفور بهطول امطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط الرياح السسطحية والزوابع الرعدية التى قد تسبب فى جريان المياه عبر الاودية والمناطق المنخفضة .

واوضحت فى نشرتها ان الظاهرة تستمر طوال اليوم وحذرت قاطني المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة والمواطنين تنظيم انشطتهم التجارية حسب التنويه.

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