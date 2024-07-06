سياسية
تحذير من وحدة الانذار المبكر لمستحدمي طرق المرور السريع
حذرت وحدة اﻻنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية اليوم مستخدمى طرق المرور السريع القيادة بحذر نسبة لتأثر اجزاء من ولايات غرب و جنوب كردفان وجنوب دارفور بهطول امطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط الرياح السسطحية والزوابع الرعدية التى قد تسبب فى جريان المياه عبر الاودية والمناطق المنخفضة .
واوضحت فى نشرتها ان الظاهرة تستمر طوال اليوم وحذرت قاطني المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة والمواطنين تنظيم انشطتهم التجارية حسب التنويه.
سونا
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