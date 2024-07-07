البرهان يهنئ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أرسل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، برقية تهنئة إلى فخامة مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء في برقية البرهان: “يسرني أن أتقدم باسمي ونيابة عن حكومة وشعب جمهورية السودان، بأحر التهاني لفخامتكم بمناسبة انتخابكم رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأشار البرهان إلى تطلع السودان للعمل مع جمهورية إيران لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، معربًا عن أمله في أن تشهد فترة رئاسة فخامته مزيدًا من النجاحات والإنجازات، وأن ينعم الشعب الإيراني بالتقدم والازدهار.