وزير الداخلية يستعرض مشاركته في المؤتمر الرابع لقمة وزراء الداخلية ومدراء الشرطة في الدول الاعضاء في الامم المتحدة بنيويورك

اوضح اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف ان وفد السودان المشارك في قمة وزراء الداخلية ومدراء الشرطة في الدول الاعضاء في الامم المتحدة الذي شهدته قاعة الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك برئاسة وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة ومدير الادارة العامة للتعاون الدولي تطرق للانتهاكات الجسيمة التي قامت بها المليشيا المتمردة في حق المواطنين بجانب استهدافها لمؤسسات الدولة خاصة مقار الشرطة الخدمية والجنائية والعمل علي دعم قوات الشرطة حتي تضطلع بدورها في تقديم كافة خدماتها للمواطنين بجانب تقديم طلب بمشاركة السودان في بعثات الامم المتحدة لعمليات حفظ السلام في الدول الاعضاء ، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمشاركة في قمة وزراء الداخلية ومدراء الشرطة في الدول الاعضاء بالامم المتحدة المنعقد بقاعة الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك ، مبينا ان الوفد قدم كلمته خلال الجلسة الثانية الخاصة بالنزاع والعنف واستدامة السلام ، بجانب التاكيد علي مشاركة السودان في هذا المحفل الاممي الهام باعتباره عضوا في الامم المتحدة ولممارسته دوره الطليعي وسط الدول الاعضاء

*(5) اجتماعات جانبية رسمية*

اشار وزير الداخلية ان وفد السودان عقد عدد(5) اجتماعات جانبية رسمية مع نائب مدير الشرطة التركية تطرق اللقاء الي تفعيل مذكرات التفاهم الخاصة بتدريب ورفع قدرات الشرطة في البلدين بجانب لقاء اخر مع وزير الداخلية الروسي تناول العلاقات الثنائية بين وزارتي الداخلية وضرورة تبادل الخبرات والزيارات في مجالات العمل الشرطي ، اضافة الي عقد اجتماع مع نائب مدير مكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب استعرض الانشطة الارهابية والمجموعات الارهابية وكيفية محاربتها خاصة اطلاق المليشيا المتمردة لسراح عدد من الارهابيين الموجودين في السجون بجانب التعاون مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب في عمليات مكافحة الارهاب ، كما التقي الوفد بمفوض شرطة الامم المتحدة وتم تقديم طلب لمنح السودان المشاركة في عمليات حفظ السلام بجانب ارسال خبراء من الامم المتحدة لرفع وبناء قدرات الشرطة السودانية للتعامل مع مخلفات الحرب واختتم الوفد لقاءاته بمساعد الامين العام لعمليات السلام وتطرق اللقاء الي اهمية دعم الشرطة السودانية وتعزيز قدراتها لتقوم بكافة واجباتها نحو الوطن والمواطن.

*لقاءات ثنائية* ابان وزير الداخلية ان الوفد شارك في عدد من الانشطة والبرامج حيث شارك في ورشة عمل نظمتها السفارة النرويجية حول التحريات الجنائية الخاصة بحقوق الانسان برعاية المركز النرويجي لحقوق الانسان واحترام كرامته وانسانيته ، كما لبي الوفد دعوة السفارة الصينية للتعرف علي تجربة الصين في عمليات حفظ السلام خاصة وان الصين تمتلك مركزا متخصصا لتدريب منسوبي الدول في عمليات حفظ السلام ، مؤكدا ان الشرطة السودانية سيكون لها ممثلين في هذا المركز

*تكريم مندوب السودان الدائم*

كما زار الوفد مبني السفارة السودانية بواشنطن ووقف علي سير العمل والمعوقات التي تواجه استخراج الاوراق الثبوتية للسودانيين الموجودين في عدد(51) ولاية امريكية ، مشيرا الي تكريم وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة للسفير الحارث ادريس سفير السودان الدائم في الامم المتحدة وهو تكريم إنابة عن كل الشعب السوداني.