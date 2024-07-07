⭕️ إبراهيم جابر يلتقي رئيس منظمة الإغاثة الدولية السويسرية

أطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، على الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الإغاثة الدولية السويسرية لدعم ومساندة الشعب السوداني وتقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى نتائج الزيارة الأخيرة للمنظمة إلى ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر والخدمات التي قُدمت للمتأثرين بالحرب والأسر المتعففة.

وأعرب سيادته، لدى لقائه اليوم في مكتبه بوفد المنظمة برئاسة السيدة باتريشيا دانزي، المبعوث السويسري للقرن الأفريقي، عن شكر السودان وتقديره للحكومة السويسرية على دعمها ومساندتها للشعب السوداني وحرصها على تقديم كافة المساعدات الإنسانية.

وأكد عضو مجلس السيادة عمق العلاقات والروابط بين السودان وسويسرا، وحرص السودان على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يخدم مصلحة شعبيهما. وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد والجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات والتحديات القائمة لإيصال المساعدات إلى المتأثرين بالحرب.

إعلام مجلس السيادة