«لن ينقذك سوى نفسك».. رسالة مي كساب لشيرين عبدالوهاب

وجهت الفنانة المصرية مي كساب رسالة إلى صديقتها المطربة شيرين عبدالوهاب، أكدت فيها أن مشاكل شيرين لن يتمكن أحد من حلها سوى نفسها. وكتبت مي كساب عبر منصات التواصل الاجتماعي: «إلى أختي وصديقة العمر شيرين عبدالوهاب، أعيدي لنا شيرين». وأضافت: «لن ينقذك أو يعيد لك حقك سوى نفسك، أفيقي أنتِ شيرين، عرفتك قوية وشهمة وكريمة وصادقة ومكافحة، استعيدي نفسك، وانهضي من جديد، اتركي الماضي وابدئي صفحة جديدة».

وأكملت مي في رسالتها: «من أجلنا جميعاً، كل محبي شيرين عبدالوهاب، أنقذي نفسك». يُذكر أن شيرين عبدالوهاب حررت محضراً بأحد أقسام الشرطة يوم السبت ضد طليقها حسام حبيب، حيث اتهمته بضربها وإحداث إصابات بها، قبل أن يتصالح الطرفان.

صحيفة الخليج