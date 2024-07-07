ينصب على الحجاج.. أحمد حلمي يتعرض لهجوم على مواقع التواصل بسبب فيلمه الجديد النونو

تعرض الفنان أحمد حلمي لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن بعض تفاصيل دوره في فيلمه الجديد “النونو”، من إنتاج هيئة الترفيه بالسعودية.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، يتحدث عن الفيلم برفقة أحمد حلمي، ويشرح أن حلمي سيلعب دور محتال يسافر للسعودية للنصب على الحجاج، ويخطط لعملية احتيال كبيرة أثناء إقامة بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية، التي تصل جوائزها إلى 60 مليون دولار.

وأثار الفيديو موجة من الانتقادات على السوشيال ميديا، حيث زعم البعض أن الفيلم يسيء لصورة الرجل المصري في الوطن العربي، ويعزز الفكرة بأنه محتال، خاصة أن “النونو” يأتي بعد إنتاج هيئة الترفيه للموسم الثالث لفيلم “ولاد رزق” بعنوان “القاضية”، والذي تدور أحداثه أيضًا في السعودية حول عمليات نصب تقوم بها عصابة شهيرة.

وكتب أحد مستخدمي مواقع التواصل: “الفيلم يحاول تثبيت صورة المحتال أو اللص على أنه دائمًا مصري، وهذه إهانة متعمدة وغير مقبولة لشعب مصر. فمصر أكبر من هذه الصورة المشوهة التي تحاولون إلصاقها بأبنائها”.

وكتب آخر: “الفنان أحمد حلمي من الشخصيات المحترمة في السينما المصرية ومن الناس التي أحبها جدا وأحب تقديمها للفن؛ لأنه بيقدم فن محترم، بس تم التعاقد مع مستشار الترفيه في السعودية على فيلم “نصاب” وقصة الفيلم نصاب مصري ينصب على الحجاج في السعودية بشكل كوميدي.. ليه دائما هناك قصد لإظهار المواطن المصري في صورة نصاب أو بلطجي زي فيلم “ولاد رزق” برضوا “.

ومن ناحية أخرى، قوبلت هذه الحملة بحالة استهجان ورفض من المهتمين بصناعة الفن، موضحين أن هذا الهجوم مبني على فهم مغلوط للفن، إضافة إلى أن الفنان أحمد حلمي نفسه قدم من قبل شخصية النصاب في أكثر من عمل، أشهرها فيلمه “كده رضا” الذي تدور أحداثه حول ثلاثة توائم يمتهنون مهنة النصب، كما لعب دور نصاب محترف في فيلم “خيال مآتة” ولم يتهمه أحدا حينها بأنه يشوه صورة الرجل المصري في أفلامه.

وفي المقابل حققت أفلامه أكبر الإيرادات، كما أن فيلم “ولاد رزق” الذي أنتجته المملكة يأتي بعد نجاح موسمين لنفس الفيلم تم إنتاجهما وعرضهما بمصر بإيرادات كبيرة، والأحداث تكاد تكون متشابهة في المواسم الثلاثة التي تعتمد على إجراء عمليات نصب يقوم بها ولاد رزق.

ومن بين الذين أبدوا رأيهم في هذا الهجوم الفنان صبري فواز الذي كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: “يعني لما النصب يحصل في الواقع ويكون ضحيته أكتر من 700 حاج، يبقى عادي.. ولما السينما تصور اللي حصل، يبقى بتسوأ السمعة؟”.

أما المؤلف أيمن سلامة فكتب عبر حسابه: “الشخصية الدرامية يا سادة لها خصوصيتها بعيدا عن دينها ومهنتها وجنسيتها، يعني ببساطة كده لو كتبت عن شخصية محامي فاسد أو طبيب فاسد فهذا لا يعني ن كل المحامين أو الأطباء فاسدين، الشخصية الدرامية يا جماعة لا تنسحب على كل البشر سواء في المهنة أو الدين أو الجنسية”.

وتابع: “عندما كتب مولير مسرحية طرطوف هو لم يقصد أن كل رجال الدين المسيحي فاسدين ولكن طرطوف حالة إنسانية يقدمها الكاتب الدرامي، ولما شكسبير قدم شخصية ياجو الإيطالي الشرير في عطيل فهذا لا يعني أنه يدين الطليان، لما قدمت السينما المصرية شخصا سعوديا جاء مصر وأصبح من رواد الكباريهات والراقصات فإن هذا ليس تشويها للشخصية السعودية؟”.

وأضاف: “هل فيلم لصوص لكن ظرفاء يسيء للشعب المصري؟.. هل فيلم الجزيرة يسيء للصعايدة؟ هذا مفهوم ضيق للدراما”.

الشروق نيوز