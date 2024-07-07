مصر.. نائبة تطالب الأزهري بإلغاء الخطبة الموحدة: لغت دور الإمام

طالبت النائبة راوية مختار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، بإلغاء خطبة الجمعة الموحدة في المساجد، بعد تقديمها طلب إحاطة في البرلمان موجه إلى وزير الأوقاف الجديد الدكتور أسامة الأزهري. وأوضحت خلال تصريحاتها في برنامج «مع خيري» المذاع على شاشة «المحور» مساء السبت، أن توحيد خطبة الجمعة كان إجراءً مؤقتًا اتخذ خلال فترة صعبة لمنع انتشار الأفكار المتطرفة، نظراً لتأثر الشعب المصري المتدين بالرأي الديني.

وأكدت أن “هذه المرحلة قد انقضت”، وأن الدولة المصرية نجحت في القضاء على الأفكار الخاطئة، مشددة على الحاجة إلى خطاب ديني مستنير يتماشى مع احتياجات المجتمع الحالي.

وأضافت أن خطبة الجمعة تشكل فرصة كبيرة للتأثير الإيجابي على الشباب، حيث تُعتبر صلاة الجمعة المكان الوحيد الذي يجمعهم بشكل منتظم كفريضة دينية. وتابعت: «للأسف، هناك نقص في الوعي حول العديد من القضايا، ونلاحظ انتشار ثقافة غريبة على مجتمعنا أثرت سلباً على أولادنا وأخواتنا. لذلك، يجب استغلال خطبة الجمعة لتحقيق الإصلاح».

وأشارت إلى أن توحيد الخطبة يحجم دور الأئمة ويحولهم إلى قراء لخطب جاهزة، بدلا من كونهم باحثين في قضايا الدين، معقبة: «الحجر على الإمام أو الخطيب بتوحيد كلام وخطبة محددة سيلقيها لغت دوره، وتحول من شخص ذي فكر ديني وباحث في قضايا المجتمع والدين إلى قارئ يقول خطبة ملقنة»، مشددة أن المجتمع والوضع الحالي لا يريد ذلك بل يحتاج إلى الفكر المستنير.كما نوهت إلى أن الخطبة الموحدة قد لا تتناسب مع جميع المحافظات، نظرًا لاختلاف القضايا التي تشغل كل محافظة.

وأوضحت أنها تقدمت بطلب الاحاطة مبكرًا لكي تكون إلغاء خطبة الجمعة الموحدة على رأس أولويات الدكتور أسامة الأزهري، نظرًا لأن الأمر قد يتطلب بعض الوقت.

الشروق نيوز