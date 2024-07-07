سياسية
منظمة مشاد: ما ترتكبه قوات الدعم السريع من أفعال بربرية بتشريد المدنيين من منازلهم بمدينة سنجة جريمة وتحدي
قالت منظمة مشاد بأن ما ترتكبه قوات الدعم السريع من أفعال بربرية بتشريد المدنيين من منازلهم بمدينة سنجة جريمة وتحدي لمعاهدات حقوق الإنسان الخاصة بالحرب يستوجب الحسم والمحاسبة الرادعة لقادتهم وأعوانهم.
الجزيرة – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة