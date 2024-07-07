منظمة مشاد: ما ترتكبه قوات الدعم السريع من أفعال بربرية بتشريد المدنيين من منازلهم بمدينة سنجة جريمة وتحدي

قالت منظمة مشاد بأن ما ترتكبه قوات الدعم السريع من أفعال بربرية بتشريد المدنيين من منازلهم بمدينة سنجة جريمة وتحدي لمعاهدات حقوق الإنسان الخاصة بالحرب يستوجب الحسم والمحاسبة الرادعة لقادتهم وأعوانهم.

الجزيرة – السودان